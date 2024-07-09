Французская спортсменка погибла после падения с парусника во время гонки в Греции

Французская спортсменка погибла во время Международной регаты «Aegean 600» в Греции, сообщают местные СМИ.

Соревнования стартовали рядом с Храмом Посейдона, а сама трагедия произошла на северо-западе от острова Касос. 40-летняя француженка упала с парусной лодки в море вместе с еще одним 36-летним членом экипажа из Украины. Оставшиеся семь членов экипажа парусника подняли своих товарищей-спортсменов. Оба из них на тот момент находились без сознания. Врачам удалось спасти мужчину, а женщина скончалась.

Отмечается, что погодные условия в день парусной гонки были неблагоприятными: порывы ветра достигали 60 миль в час, а волны — до двух футов.