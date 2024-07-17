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Сегодня, 09:45

Призер чемпионата России по парусному спорту рассказал о суде из-за драки

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский яхтсмен Кирилл Терешкин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему судится с федерацией после драки на чемпионате России.

— Я пишу официальный запрос в федерацию, прошу предоставить какие-то бумаги с объяснением. Сейчас у нас середина июля, начался судебный процесс, я до сих пор не знаю, за что отстранен. Они все молчат либо отнекиваются. Да, благодаря резонансу меня все же допустили до одного из этапов, сократили срок. Но хочется добиться правды, будем делать это через Хамовнический суд Москвы.

— Несмотря на то что они все же отступили, не было мысли отозвать иск?

— Ну как минимум я хочу добиться правды. У отца отстранение действует. Репутацию мне все-таки подпортили, ходят разные слухи, что я сам виноват: напал и так далее, хотя протестовый комитет четко вынес решение, что я невиновен. Был пропущен первый этап Кубка России, что может повлиять на результаты, я теперь не имею права на ошибку. Ну и я пропустил профессиональную парусную лигу, где разыгрывались неплохие призовые деньги.

— Почему вас так не любят? Есть же какая-то причина, по которой в президиуме сидят ваши оппоненты?

— Не знаю. У нас даже в Краснодарском крае президент федерации почему-то ко мне плохо относится. Может, какие-то остались нюансы в отношениях с отцом. Я лично гоняюсь всю жизнь и никогда не был замечен в конфликтных ситуациях. Но тут давят отовсюду. Ладно бы еще давили с целью заменить меня кем-то. Но я единственный спортсмен в регионе, который гоняет в своем классе. И бронзовая медаль — первая для края за несколько лет.

— Но, согласитесь, со стороны это звучит странно.

— Не знаю, честно. Когда я подал в суд, давление возобновилось. В Тольятти в этом году пришлось ехать за свой счет. Когда я узнал про свою дисквалификацию, какое-то время пребывал в полном недоумении. Где вообще справедливость, почему так происходит? Стрессовая ситуация, даже вес поднабрал. Сейчас я уже стабилизировался, но собираюсь биться до конца. Раз ситуация возникла, надо из нее выходить и заднюю не давать. Суд так суд. Хочется привлечь к ответственности людей, которые принимали столь некомпетентное решение.

Кирилл Терешкин. «Повалил на землю, начал добивать. Отец потерял сознание». Драка на чемпионате России по парусному спорту привела к суду

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