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Париж-2024

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Жеребцова: «Провал в олимпийском отборе? Мы слишком долго находились в изоляции»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпионка России по парусному спорту Елизавета Жеребцова поделилась мнением о причинах неудачи в олимпийской квалификации.

— После нашего провала на олимпийском отборе мы сделали паузу примерно на две недели, — приводит слова Жеребцовой «Спорт День за Днем». — Больше двух недель мы не выдержали.

— Как вы думаете, почему случился провал? Давно не соревновались?

— Мы слишком долго находились в изоляции. Наш класс яхт- очень технологичный. Технологии меняются очень быстро. Мы отсутствовали два года. За это время очень сильно изменилась техника ведения снаряда, изменилась тактика, исходя из техники ведения. Мы не знали, как они настраивают паруса и мачты, как они сейчас ходят. Мы даже не знали, в каких местах на яхте они сейчас сидят. Так много всего изменилось за два года. Мы просто были не в состоянии подготовиться к этому, находясь здесь.

— Вы сильно расстроились, что не удалось попасть на Олимпиаду? Или в душе понимали, что шансов не так много?

— В душе понимали. И все же мы очень рады, что съездили. Это был очень важный опыт для нас. Есть желание бороться, желание противостоять этим обстоятельствам и желание во что бы то ни было учиться дальше и совершенствоваться. Мы будем стараться ездить на европейские сборы и хотя бы в группах тренироваться вместе с ними. Пускай нас не допускают до соревнований, у нас хотя бы будет возможность тренироваться вместе.

Жеребцова и Михаил Ушков заняли 14-е место из 15-ти по итогам олимпийской квалификационной регаты «Последний шанс» в классе Nacra 17.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zherebtsova-proval-v-olimpiyskom-otbore-my-slishkom-dolgo-nakhodilis-v-izolyatsii
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