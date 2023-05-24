Джиенбаев сообщил, что российские яхтсмены пропустят чемпионат мира 2023 года

Президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев сообщил, что российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира 2023 года из-за решения Международной федерации парусного спорта (World Sailing) продлить их отстранение от соревнований.

«Они дали понять, что следующее решение будут принимать под 2024 год, по факту нас отстранили от чемпионата мира и остальных соревнований, на которые отбор будет проходить в этом году. Поэтому следующее заседание пройдет либо в конце этого, либо в начале следующего года. Как они пишут, до апреля 2024 года у нас есть время, но это тоже безумие — приехать без соревновательной практики и отбираться на Олимпийские игры. Тут еще вопрос нейтрального статуса, у нас все-таки большой флаг на парусе в отличие от других видов спорта, здесь встанет большой вопрос. Естественно, российские спортсмены после этого решения пропустят чемпионаты мира и Европы в этом году, еще и другие международные соревнования. Нас сейчас даже в любительский массовый спорт не пускают, в среднем по году соревновалось больше 150 тысяч человек — Хорватия, Франция, Испания, Италия, Монако, Англия, на некоторых соревнованиях было 30-50 лодок. До апреля 2024 года там уже могут принять решение о возвращении. Сейчас продление на этот год, точно не написано, что до апреля, но я так понимаю, что до апреля», — приводит слова Джиенбаева ТАСС.

Чемпионат мира 2023 года пройдет с 8 по 20 августа в Гааге.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.