Команда Bogatyr выиграла второй этап PROyachting Winter Challenge в Сочи

На курорте «Имеретинский» в Сочи завершился второй этап серии регат PROyachting Winter Challenge. Соревнование проходило с 12 по 14 февраля на современных парусных монотипах J/70. В гонках приняли участие 12 экипажей.

В первый день был ветер с порывами до 27 узлов и полутораметровая волна. Так, Павел Кузнецов, рулевой команды «Таватуй», отметил, что его экипаж более уверенно чувствовал себя в сильный ветер. По результатам первого дня «Таватуй» вошел в тройку лидеров, заняв третью строчку. В воскресенье погода улучшилась: волна утихла до 1 метра, ветер сменился на легкий в 4-8 узлов. Смена погоды сильно повлияла на расстановку сил: свои позиции не удержала ни команда «Таватуй», ни команда Tenzor Sport (рулевая Милена Никитина), которая в субботу занимала вторую позицию. С переменчивыми погодными условиями уверенней других справилась команда Bogatyr, показавшая хорошие результаты на протяжении двух гоночных дней.

Результаты регаты по итогам 6 гонок:

1 место, 14 очков — Bogatyr (рулевой Игорь Рытов, Константин Беспутин, Антон Сергеев, Александр Патрушев);

2 место, 19 очков — DolceVita (рулевая Инна Балашова, Павел Карачов, Андрей Дмитриев, Евгений Деев);

3 место, 20 очков — «Барс» (рулевой Карен Степаньян, Илья Полищук, Егор Зуев, Богдан Бабенко).

«Для меня это очень неожиданно, — прокомментировала «серебро» команды DolceVita Инна Балашова. — Не всегда есть возможность критично оценить, что это было, твои возможности и твой потенциал, или ты просто поймал удачу за хвост».

Результаты этапа

Фотогалерея

Рейтинг серии

PROyachting Winter Challenge — это серия регат для продвинутых гонщиков, где за победу борются сильнейшие команды России.

Следующая встреча пройдет 12-14 марта на акватории Имеретинского порта Сочи. Именно на ней определятся победители и призеры серии.