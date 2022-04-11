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17-летняя участница Олимпийских игр-2020 по парусному спорту погибла на тренировке. Ее сестра-близнец выжила

Глава МОК Бах выразил соболезнования семье спортсменки
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Участница Олимпийских игр-2020 в Токио по парусному спорту Эйя Гезгез погибла на тренировке, об этом сообщает Tunisie Numirique.

По информации источника, инцидент произошел утром 10 апреля. Яхта, на которой передвигалась 17-летняя туниска, перевернулась из-за ветра. Вместе со спортсменкой на судне была и ее сестра-близнец — Сарра Гезгез, которой удалось выжить.

Соболезнования в связи с гибелью Гезгез выразил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Я потрясен известием о смерти Эйи Гезгез. Она была вдохновляющим талантом и образцом для подражания для своего поколения спортсменов. Участие Эйи Гезгез в Играх в Токио вместе с ее сестрой Саррой будет продолжать мотивировать девочек во всем мире. Наши мысли с ее семьей, друзьями и олимпийским сообществом Туниса», — цитирует Баха пресс-служба МОК.

Близняшки Гезгез выступали на летних Олимпийских играх-2020 в Токио и заняли 21-е место в классе «49er FX».

Источник: https://news-tunisia.tunisienumerique.com/sailing-skipper-eya-guezguez-dies/
Томас Бах
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17-летняя участница Олимпийских игр в Токио погибла во время тренировки
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