Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 09:47

Российским яхтсменам продлили отстранение от участия в международных соревнованиях

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

«Правление определило, что существенных изменений в обстоятельствах, приведших к приостановке участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях, не произошло, поэтому решение о приостановке остается в силе», — приводит ТАСС текст заявления World Sailing.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Sailing 1 марта 2022 года.

Парусный спорт входит в программу летней Олимпиады-2024 в Париже. На Играх во Франции будут разыграны медали в кайтинге, соревнованиях на парусных лодках, катамаране и швертботах.

Источник: https://tass.ru/sport/17826985
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фетисов назвал беспределом рекомендации МОК по допуску россиян на международные старты
Новости
RSS RSS
Все новости