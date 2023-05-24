Российским яхтсменам продлили отстранение от участия в международных соревнованиях

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

«Правление определило, что существенных изменений в обстоятельствах, приведших к приостановке участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях, не произошло, поэтому решение о приостановке остается в силе», — приводит ТАСС текст заявления World Sailing.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Sailing 1 марта 2022 года.

Парусный спорт входит в программу летней Олимпиады-2024 в Париже. На Играх во Франции будут разыграны медали в кайтинге, соревнованиях на парусных лодках, катамаране и швертботах.