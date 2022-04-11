17-летняя участница Олимпийских игр в Токио погибла во время тренировки

Участница Олимпийских игр в Токио в парусном спорте Эйя Гезгез из Туниса погибла в возрасте 17 лет из-за несчастного случая на тренировке, сообщает Tunisie Numirique.

В тренировке с Гезгез также принимала участие ее сестра-близнец Сарра, которая сумела выжить после трагического инцидента.

Сестры Гезгез вместе выступали в 2021 году на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по парусному спорту в классе «49er FX». Они заняли 21-е место на Олимпиаде-2020.