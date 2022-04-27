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Сегодня, 14:30

В федерации паруса России не опасаются возможного решения атлетов о смене спортивного гражданства

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Исполнительный директор Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Павел Соболев сообщил, что организация не опасается возможного решения атлетов о смене спортивного гражданства.

«У нас всегда ситуация была в обратную сторону. Например, спортсмены, которые находились в Крыму и выступали за сборную Украины, меняли гражданство на российское, — сказал Соболев Metaratings.ru. — Так что практика смены гражданства имеется, но только в нашу сторону, и эта практика работала.

На сегодняшний день у нас нет опасений, что атлеты будут просить другую спортивную регистрацию лишь потому, что на уровне Международной федерации стоит четкая установка: неважно, под каким флагом ты будешь выступать, но, если ты российский гражданин или твоя лодка имеет принадлежность к России, ты все равно не имеешь права участвовать в соревнованиях.

То есть, несмотря на то что в Уставе Международной федерации парусного спорта написано, что организация создана для развития парусов вне политики и они сделают все для того, чтобы развивать спорт как таковой, в данном случае они нарушают свои же правила.

Плюс мы сотрудничаем с Министерством спорта РФ, проводим большую работу с юристами и хотим защищать наших спортсменов на уровне международных организаций. В случае необходимости мы готовы пойти с иском в Спортивный арбитражный суд и восстанавливать права наших спортсменов для участия в международных турнирах".

Ранее Всемирная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение о временном отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Источник: https://metaratings.ru/news/ispolnitelnyy-direktor-vfps-u-nas-net-opaseniy-chto-atlety-budut-prosit-druguyu-sportivnuyu-registra-1254626/
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