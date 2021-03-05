Новый сезон Tenzor Cup by PROyachting стартует 28 мая в Москве

Компания PROyachting объявила о запуске второго сезона Tenzor Cup by PROyachting, ненеральным партнером которого выступает юридическая компания Tenzor Consulting Group.

Регата пройдет на современных яхтах класса J/70 и будет состоять из трех этапов в Москве и финала в Сочи. Первый этап пройдет 28-30 мая в Royal Yacht Club, второй этап — 25-27 июня в Яхт-клубе «Пирогово», третий — 27-29 августа в яхт-клубе «Поместье Галс». Финал пройдет 28-31 октября на базе «PROyachting Сочи» на черноморском курорте «Имеретинский».

Будущий турнир стал официальным Кубком России в классе J/70.

Команды будут бороться за переходящий чемпионский кубок Tenzor Cup by PROyachting и призовой фонд. В этом году соревнования стали официальным Кубком России в классе J/70, что позволит участникам оформить спортивные разряды.

«Первый сезон Tenzor Cup by PROyachting прошел очень успешно, мы привлекли лучшие команды в классе J/70. Сейчас мы с нетерпением ждем нового сезона. Перед нами стоит задача сделать регату еще лучше, и, конечно, держать уровень — это всегда волнительно, — рассказывает Михаил Кондратьев, генеральный директор PROyachting. — Конечно же, мы ожидаем сильный состав участников и в этом году. Много команд, лидеров класса J/70, подтвердили свое участие до официального анонса. Борьба будет интересной».