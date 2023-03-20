Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев

Жуткая история о британском спортсмене, который не перенес испытаний неудачами в карьере и ковидом.

В ноябре прошлого года команда по регбилиг (регби-13) «Уиган Уорриорс» отмечала 150-летний юбилей. Сейчас же о ней вспоминают в контексте трагических событий: на официальном сайте бело-вишневых утром 20 марта был опубликован некролог Брина Харгривса. Экс-игрок сборной Уэльса и трех команд Суперлиги пропал без вести в США в январе 2022 года в возрасте 36 лет, и только 14 месяцев спустя удалось найти его тело. Об этом заявил брат Брина Гарет Харгривс в соцсетях.

Регбийный мир скорбит

Свои соболезнования и поддержку семье Брина Харгривса выразили официальные представители двух самых значимых команд, за которые он выступал, - «Уиган Уорриорс» и «Сент Хеленс». Председатель совета директоров последней Имон Макманус опубликовал на главной странице сайта трогательную речь:

«С тяжелым сердцем мы узнаем новость о смерти нашего бывшего игрока Брина Харгривса. Наши мысли и молитвы с его семьей, которой сейчас очень тяжело. Им также пришлось пережить ужасно долгий период стресса, прежде чем узнать эту ужасную новость. Брина любили и уважали в клубе все: и команда, и сотрудники... Он был значимой частью великой команды Сент той эры...Это ужасная трагедия, что он ушел из жизни таким молодым. Мы будем помнить о нем с искренней теплотой и любовью».

Брин Харгривс (в белом). Фото Getty Images

Подкосили семейные проблемы и самоизоляция

Осуществить мечту и сыграть за команду из родного города Уиган спортсмену удалось уже в первом сезоне на взрослом уровне. Девятнадцатилетний здоровяк (188 см, 105 кг) Брин Харгривс дебютировал за «Уорриорс» на позиции пропа («столба») и по итогам 2004 года получил награду лучшему игроку Суперлиги в возрасте до 21 года.

Вскоре из родного графства Большой Манчестер пришлось переехать, но на карьере регбиста это обстоятельство не сказалось. Самым успешным для Харгривса получились сезон-2007 и сезон-2008: он дебютировал за сборную Уэльса (дедушка Брина — валлиец), а в составе «Сент Хеленс» выиграл престижные трофеи — Всемирный клубный кубок вызова и Финал Кубка вызова.

Однако всего спустя четыре года спортсмен объявил о завершении карьеры в возрасте 26 лет. Причиной всему финансы. Клуб «Бредфорд Буллс», в котором спортсмен провел сезон-2011 и сезон-2012, был объявлен банкротом, да и контракты в других командах не позволяли сводить концы с концами: регбилиг не самый высокооплачиваемый вид спорта — даже сейчас гонорары суперзвезд в нем не превышают 100 тысяч фунтов в год до налогов. Десять лет назад для игроков, не входящих в число самых выдающихся, ситуация была и вовсе плачевной.

Харгривс разочаровался в спорте и завязал с игрой после первого же подвернувшегося предложения о работе. Брин переехал в США, жил в Питтсбурге, устроился в нефтяную компанию, женился. Дела у него шли в гору. Однако затем случился разлад в семье. После развода в 2020 году Харгривс договорился о переводе в Моргантаун, Западная Вирджиния.

И там его накрыли проблемы с психикой: бывший спортсмен тяжело перенес антиковидную самоизоляцию, у него не было друзей, и он впал в депрессию. В конце 2021 года он планировал приехать к семье в Уиган на Рождество, однако попал в ДТП и повредил спину, которая жутко болела. 3 января 2022 года он созвонился с родными по видеосвязи и, по словам его брата, «был в порядке».

Брин Харгривс с бывшей женой. Фото Соцсети

Загадочная история исчезновения и безуспешные поиски

11 дней спустя с семьей Харгривс связался шеф Брина. 36-летний экс-регбист давно не появлялся на работе. Полиция, прибывшая по адресу его проживания, обнаружила, что входная дверь закрыта, но не заперта. Все вещи Харгривса были на месте: на столе лежали ноутбук, кредитки и смартфон. Брин оставил невыключенным душ, его машина была припаркована у входа — казалось, что он вышел ненадолго. Старший же брат бывшего спортсмена Гарет предположил, что его родственника похитили, но эту версию следствие так и не проработало.

Вскоре Брина Харгривса объявили пропавшим. Были инициированы поисковые работы с привлечением собак-ищеек, обнюхавших весь район Чит-Лейк, в котором тот проживал. Безрезультатно. Мать Брина Мария и его младший брат Дэвид прилетели в США и семь недель проводили собственное расследование, но оно ни к чему не привело. Отчаявшаяся семья Харгривс через краудфандинговую платформу запустила сбор средств на частного детектива. Помогли акции на стадионе DW (его делят «Уиган Уорриорс» и футбольный «Уиган»).

Развязка получилась трагичной. О причине смерти ничего не известно до сих пор.