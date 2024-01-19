Артемьев заявил, что нужно уделять больше времени подрастающему поколению регбистов

Бывший регбист сборной России Василий Артемьев ответил на вопрос, когда, по его мнению, национальную команду допустят до международных соревнований.

«Можно погадать на кофейной гуще. Никто не знает, как все сложится. Единственное, что мы можем делать, это уделять больше времени подрастающему поколению. В регби традиционно ставится цель выиграть либо Кубок мира, либо Олимпийские игры. Есть надежда на будущее поколение. Нужно посмотреть, что будет через 4-6 лет. Как бы грустно не было, но для нынешних регбистов, кто сейчас на пике формы, для многих из них путь на международной арене закончен», — приводит «РБ Спорт» слова Артемьева.

Исполком Международной федерации регби (World Rugby) отстранил сборные России и Белоруссии от участия во всех международных соревнованиях весной 2022 года.