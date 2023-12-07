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Сегодня, 13:29

Сборная России по регби-7 прибыла в Кисловодск на сборы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сборная России по регби-7 приехала на базу ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске, где проведет учебно-тренировочный сбор, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

«У регбистов сборной России пройдет учебно-тренировочный сбор на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске. Всего к нам прибыло 23 спортсмена. Вместе с ними Кисловодск посетил главный тренер сборной Антон Левченко. У игроков это второе тренировочное мероприятие в текущем году. Кисловодск давно признан излюбленным местом для спортсменов. Из года в год к нам приезжают группы как профессиональных, так и подрастающих спортсменов со всей России. И с каждым годом число таких спортивных любителей Кисловодска стабильно растет. Потому что в нашем городе особенные климатические условия, специальные маршруты-терренкуры в уникальном Кисловодском парке и спортивные базы с лучшими условиями пребывания», — приводит слова Моисеева ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/19477165
регби
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