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Регбисты сборной Новой Зеландии убрали с дороги внедорожник, который мешал проезду их автобуса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Новой Зеландии по регби.
Фото Global Look Press

Сборная Новой Зеландии по регби убрала с дороги автомобиль-внедорожник, мешавший проезду их автобуса.

Автобус с игроками направлялся на тренировку, но его проезду мешал внедорожник, неаккуратно припаркованный у дороги. Новозеландские регбисты вышли из автобуса и, взявшись за машину, приподняли ее и оттащили в сторону, чтобы она не мешала проезду. Вес автомобиля составляет около 2,5 т.

Ранее Новая Зеландия вышла в полуфинал Кубка мира. Команда в пятницу, 20 октября, сыграет со сборной Аргентины. Кубок мира по регби проходит во Франции.

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