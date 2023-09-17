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17 сентября, 23:46

Регбист сборной Уэльса Рис-Заммит прокомментировал празднование в стиле Роналду в матче с Португалией

Алина Савинова
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Вингер сборной Уэльса по регби Луис Рис-Заммит объяснил, почему он решил повторить празднование нападающего «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду в матче Кубка мира.

«Некоторые ребята дома, в Уэльсе, — большие футбольные фанаты. Мы все фанаты «Манчестер Юнайтед», и они сказали: «Если ты забьешь Португалии, то можешь устроить празднование в стиле Роналду? Вероятно, ты не будешь часто с ними играть». Я забил и сделал это», — приводит Goal слова регбиста.

Также он поделился мнением о том, как португальские болельщики могли воспринять такое празднование.

«Я не уверен. Я услышал несколько выкриков «Siuuu» на заднем фоне, и это хорошо, но я не хотел никого оскорбить, понимаете? Я очень люблю Роналду, он мой кумир, и я подумал, почему бы не отпраздновать в его стиле?» — добавил спортсмен.

Сборная Уэльса по регби одержала победу над национальной командой Португалией в матче группы С Кубка мира со счетом 28:8. Игра прошла 16 сентября.

Источник: https://www.goal.com/en/news/cristiano-ronaldo-celebration-dare-louis-rees-zammit-wales-star-explains-copied-cr7-against-portugal-rugby-world-cup/blt0c82e0396029d230
Криштиану Роналду
регби
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