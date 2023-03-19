«Слишком много причин, чтобы жить». Из-за травмы головы регбист оказался парализован, но не сломлен

Драма звездного спортсмена, который в 37 лет оказался прикован к инвалидной коляске.

Роберт Берроу был профессиональным игроком регбийной английской лиги. Долгие 16 лет он выступал за «Лидс Ринос», дважды блистал на чемпионате мира. Помимо этого, он воспитывает троих детей. Казалось, что его жизнь была идеальной, но внезапная болезнь приковала спортсмена к инвалидной коляске. Теперь британец общается со внешним миром только с помощью компьютера.

Травмы головы стали причиной неизлечимой болезни

41-летняя звезда «Лидс Ринос» Роб Берроу провел за команду более 400 матчей. Из-за небольшого роста (165 сантиметров) его называли «самым маленьким игроком Суперлиги». Но природные данные не помешали ему войти в историю регби. На его счету восемь побед на чемпионате Великобритании и две на Кубке вызова. Он становился обладателем трофея Гарри Сандерленда. Регбист многократно признавался лучшим бомбардиром и даже был включен в команду мечты Суперлиги. Два раза вызывался в национальную сборную, для участия в чемпионатах мира.

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Завершил карьеру в 2017 году. Чествование британца прошло на легендарном стадионе «Олд Траффорд». Казалось, что наконец-то можно начать жить в свое удовольствие, но этому не суждено было случиться. Постоянные столкновения на поле послужили причиной развития страшного недуга.

В декабре 2019 года медики поставили Берроу неутешительный диагноз — боковой амиотрофический склероз (БАС). При данном заболевании нейроны, которые отвечают за передачу команд мышцам, постепенно отмирают. Из-за этого развиваются проблемы с глотанием, питьем, дыханием и речью.

Заболевание развилось из-за травм головы, которые спортсмен получал во время матчей. Именно они чаще всего приводят к развитию этой болезни. Регбисты в 15 раз чаще страдают БАС, чем среднестатистический человек. Роб не жалеет, что когда-то он выбрал такой контактный вид спорта. «Плюсы перевешивают минусы. Я не был бы тем, кто я есть сегодня, без опыта, который я получил от игры в Суперлиге, дружбы, связей и жизненного опыта, путешествуя по миру», — пишет в своей книге Берроу.

Бывший регбист и тренер Кевин Синфилд считает, что лига должна делать все, чтобы минимизировать подобные случаи, однако полностью контакт не убрать, так как это особенность данного вида спорта. «Я бы сказал, что сейчас заниматься спортом безопаснее, чем когда-либо. Тем не менее столкновения головой будут продолжаться. Если бы мы убрали все контакты из регби и оно стало бы чем-то совсем другим, чем оно выглядит сегодня, многие люди перестали бы играть», — говорит Синфилд в документальном фильме о Берроу.

Сейчас Роберт для общения с людьми вынужден использовать компьютер. «Я словно заключенный в своем собственном теле, вот как вас достает БАС. Свет горит, но никого нет дома», — говорит Барроу в автобиографии.

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Жизнь после постановки диагноза

Берроу не сдался, у него есть стимул — трое детей Мэйси, Майя и Джексон, ради которых он продолжает отчаянно бороться с недугом. Это олицетворяет его волевой и оптимистичный характер.

БАС значительно сокращает жизнь, ведь ученые пока не разработали лекарства от него. При этом симптомы можно контролировать, чтобы улучшить качество жизни. Берроу — яркий тому пример, ведь на момент постановки диагноза врачи заявили, что ему оставалось жить два года. «БАС выбрал не того парня. Я не могу вечно уклоняться от болезни, но это не остановит моих попыток», — любит повторять спортсмен.

Регбист принимает активное участие в общественной жизни. Он частый гость благотворительных мероприятий. Например, в Международный день людей с ограниченными возможностями читал сказки перед сном на детском телеканале СBeebies с помощью специальных технологий. Это был первый случай в истории телевидения, когда рассказ звучал через устройство, которое управлялось глазами.

Бывший клуб Роберта и бывшие партнеры проводят акции и марафоны в поддержку страдающих БАС. Роб посещает эти мероприятия. Так они хотят привлечь больше внимания к данной проблеме. К тому же собирают деньги на лечение Берроу. Кевин Синфилд ради пожертвований даже пробежал от стадиона «Мюррейфилд», который находится в Эдинбурге, до «Олд Траффорд» в Манчестере всего за семь дней!

Большую часть времени Роберт проводит со своими детьми, которые уже начинают пробовать себя в спорте. Он не боится, что их может ждать такой же исход, если кто-то из них выберет регби. «Я бы хотел, чтобы мои дети занимались любым видом спорта, которым они захотят. Нет никаких доказательств того, что что-то вызывает БАС. Я думаю, что мне просто не повезло, что я заболел», — говорит Берроу в документальном фильме о себе.

Его жена Линдси и физиотерапевты во всем помогают спортсмену. «Он не сдается до последнего вздоха, поскольку у него слишком много причин, чтобы жить», — говорит супруга в документальном фильме о регбисте.