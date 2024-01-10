Реабилитолог Смирнова считает регби самым травмоопасным видом спорта

Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова рассказала, какой вид спорта наиболее травмоопасен.

«Безусловно, это контактные, командные виды. Чаще всего ко мне обращаются из регби. Ребята находятся в очень хорошей форме, но надо видеть, как они сталкиваются между собой. Из-за этого у них часто встречаются различного рода вывихи, переломы, разрывы связок. Активно взаимодействую с регбийным клубом ЦСКА. И только за последний месяц ко мне обратились человек пять», — рассказала Смирнова RT.