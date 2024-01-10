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Сегодня, 11:53

Реабилитолог Смирнова считает регби самым травмоопасным видом спорта

Виктория Кравченко
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Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова рассказала, какой вид спорта наиболее травмоопасен.

«Безусловно, это контактные, командные виды. Чаще всего ко мне обращаются из регби. Ребята находятся в очень хорошей форме, но надо видеть, как они сталкиваются между собой. Из-за этого у них часто встречаются различного рода вывихи, переломы, разрывы связок. Активно взаимодействую с регбийным клубом ЦСКА. И только за последний месяц ко мне обратились человек пять», — рассказала Смирнова RT.

Ранее реабилитолог назвала восстановление экс-игрока «Уфы» Сысуева самым трудным в карьере.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1255963-reabilitolog-smirnova-travmoopasnost-regbi
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