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Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» погиб в результате ДТП

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» Назар Хлобозов скончался в результате автомобильной аварии, сообщает пресс-служба команды.

ДТП произошло в Красноярске 5 ноября. 17-летний Хлобозов умер из-за полученных травм во вторник, 7 ноября.

«РК «Красный Яр» выражает глубокие соболезнования родным и близким Назара. Эта потеря невосполнима для всего регбийного сообщества. Скорбим вместе с Вами. Царствие небесное, Назар...» — сказано в сообщении клуба.

регби
РК Красный Яр
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