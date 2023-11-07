Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» погиб в результате ДТП

Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» Назар Хлобозов скончался в результате автомобильной аварии, сообщает пресс-служба команды.

ДТП произошло в Красноярске 5 ноября. 17-летний Хлобозов умер из-за полученных травм во вторник, 7 ноября.

«РК «Красный Яр» выражает глубокие соболезнования родным и близким Назара. Эта потеря невосполнима для всего регбийного сообщества. Скорбим вместе с Вами. Царствие небесное, Назар...» — сказано в сообщении клуба.