Мошенники обманули экс-регбиста «Спартака» на 305 тысяч рублей
Бывший регбист «Спартака» Максим Кузьмин стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, спортсмен хотел купить подержанный ноутбук. Он приехал по адресу и, увидев человека с ноутбуком, перевел 305 тысяч рублей после звонка с незнакомого номера.
Позже выяснилось, что человека с ноутбуком тоже пригласили на место с неизвестного номера, но денег он не получил.
Теперь ситуацией займутся правоохранительные органы.
Источник: «Мутко против»
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8 сен 2023 23:04
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