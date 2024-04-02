Мошенники обманули экс-регбиста «Спартака» на 305 тысяч рублей

Бывший регбист «Спартака» Максим Кузьмин стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, спортсмен хотел купить подержанный ноутбук. Он приехал по адресу и, увидев человека с ноутбуком, перевел 305 тысяч рублей после звонка с незнакомого номера.

Позже выяснилось, что человека с ноутбуком тоже пригласили на место с неизвестного номера, но денег он не получил.

Теперь ситуацией займутся правоохранительные органы.