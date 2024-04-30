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Регбист Живатов: «Нужно чаще играть на футбольных стадионах, построенных для чемпионата мира»

Руслан Минаев
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Нападающий «Стрелы-Ак Барс» Виталий Живатов прокомментировал победу над «Локомотивом» в серии послематчевых ударов в матче за Суперкубок России по регби.

«Не ожидал, что будут эти послематчевые удары. Ожидал, что будем биться за золотые очки. В целом, было бы интереснее закончить игру именно в основное время.

Мне очень нравится играть на стадионах, которые были построены для чемпионата мира по футболу. Нужно их использовать еще больше, в том числе, для игры в регби. Это популяризирует наш вид спорта», — цитирует Живатова «РБ Спорт».

Матч за Суперкубок проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Источник: РБ Спорт
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