«Передо мной стояла очередь из мускулистых парней со спущенными штанами». Секс-безумие в австралийском регби

Почему австралийские и новозеландские регбисты регулярно попадают в скандалы с изнасилованием и изменами. В чем их проблема.

Череда сексуальных скандалов за последние 20 лет практически уничтожила репутацию регби в Австралии и Новой Зеландии. Болельщики Национальной регбийной лиги (НРЛ) по-прежнему обожают следить, как огромные накачанные мужики в жесткой борьбе сражаются на поле. Но за этим адреналином и тестостероном скрываются бесконечные непристойные скандалы. Австралийские и новозеландские мачо буквально помешаны на сексе. Их не смущает возможная дисквалификация, штрафы, публичные порицания, уголовное наказание или ответственность перед семьей. Сексуальная озабоченность этих брутальных парней преодолела все разумные границы.

Это должно прекратиться

Еще в 2004 году исполнительный директор Национальной регбийной лиги говорил: «Я считаю акты насилия ужасающими. Мы будем следить за поведением клубов, но дисквалификация была бы очень решительным шагом». Громкое заявление было сделано после ряда вопиющих скандалов, полыхавших с 2002 по 2004 год. Один из них был связан с групповым изнасилованием 18-летней студентки-инвалида. Об этом по телевидению рассказала мать девушки.

«Эти мужчины соревновались друг с другом, когда надругались над невинной студенткой, которая только что поступила в колледж. Невозможно описать, что они с ней сделали. Это должно прекратиться», — сказала мама жертвы.

Впоследствии пятерых игроков из команды Таунсвилля обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Предположительно, они напали на девушку в номере отеля после первого дня благотворительного турнира. Удивительно, что спортсмены не признали вины, и всех участников освободили под залог. Однако этот случай стал далеко не последним.

Мэтью Джонс. Фото Getty Images

Отвратительное, унизительное и хищническое поведение

В 2009 году в участии в групповом изнасиловании был обвинен Мэтью Джонс — одна из самых известных фигур австралийского регби. Инцидент произошел в феврале 2002 года, когда спортсмен числился игроком сиднейской команды «Кронулла Шаркс». О случившемся рассказала девушка по имени Клэр в документальном фильме на телеканале ABC.

Клэр работала в отеле Крайстчерча, где «акулы» остановились во время предсезонного турне по Новой Зеландии. После ужина девушка в сопровождении Джонса отправилась к нему в номер. Во время интимной связи в комнату вошли еще несколько игроков, а некоторые даже умудрились залезть через окно в ванной.

После вторжения началась вакханалия. «Он (Джонс. — Прим. «СЭ») смеялся, вел себя очень шумно и думал, что это весело. Я чувствовала, что просто понятия не имею, что делать... Я закрыла глаза. А когда открыла, то перед моей кроватью стояла длинная очередь из мускулистых парней со спущенными штанами», — рассказала Клэр.

После этой истории судьбой изнасилованной девушки озаботились буквально все — от домохозяек до руководителей государства и Церкви. Премьер-министр Австралии Кевин Радд сказал, что спортивным организациям необходимо «прививать игрокам должное уважение к женщинам». Министр спорта Кейт Эллис назвала поведение регбистов отвратительным, унизительным и хищническим. А Церковь заявила о намерении запретить регби в 147 католических школах Сиднея, если «в долгосрочной перспективе не увидят действительно усилий со стороны лиги по улучшению поведения игроков».

Комиссия Новой Зеландии по несчастным случаям и компенсациям отметила, что Клэр страдает от посттравматического стрессового расстройства. Ей выплатили моральную компенсацию и профинансировали лечение у психиатра. Офицер полиции, расследовавший преступление, охарактеризовал девушку как наивного и благочестивого подростка. А в отчете врачей, наблюдавших за Клэр, описывалось, что она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством.

После разоблачения Джонс извинился перед своей семьей и заявил, что Клэр добровольно на все согласилась. Уголовного наказания регбист так и не понес, но лишился рекламных контрактов. Также досталось и клубу «Кронулла Шаркс», который потерял 850 тысяч долларов из-за ухода спонсоров. Ранее звезды из «Шаркс» уже влипали в подобные инциденты. Во время предсезонных туров в 2003-2004 годах игроков сиднейского коллектива обвиняли в сексуальных домогательствах, но полиция никого не наказала.

Регби. Фото Global Look Press

Моральный кодекс

Игроки НРЛ с неадекватной регулярностью попадают в криминальные сводки. Драки, употребление наркотиков, изнасилования, измены — «излюбленные» проступки звезд национальной лиги. Обсуждение в СМИ часто фокусируется на драме вне поля, а не на происходящем на стадионах. При этом из-за звездного статуса регбистам прощаются многие преступления. Легенда регби Билли Мур злится из-за того, что игроки снижают и без того низкую планку уважения к спортсменам. «Мне грустно, потому что я знаю, насколько великолепна наша игра. Но вне поля мы достигли критической точки. Так больше продолжаться не может. Если ты отличный игрок, то это не является оправданием аморальных поступков», — отметил Мур.

Экс-генеральный директор «Ньюкасл Найтс» Стив Беррастон считает, что проблема заключается в обществе, а не в самих спортсменах. По его мнению, люди несправедливо относятся к поведению игроков вне поля. «Мы хотим, чтобы на поле они были агрессивными и бесстрашными. Делали захваты и сражались как звери. Так мы настраиваем этих молодых и готовых на риск самцов. А потом даем им деньги, надеваем на них костюм и говорим: «Теперь мы хотим, чтобы ты был зайкой и не имел никаких проблем с законом. Но это очень трудно осуществить», — говорит Беррастон.

С 2015 года игроки Национальной регбийной лиги (НРЛ) стали участниками более 70 случаев неподобающего поведения.

— В 2016 году игрок сборной Новой Зеландии Аарон Смит изменил возлюбленной в туалете аэропорта со своим адвокатом Бриджит Мортон.

— В 2019 году в Сеть было слито интимное видео с участием Дилана Напа, где он просил девушку называть его «большой папочка».

— В 2021 году неназванного игрока клуба «Парраматта Илс» оштрафовали на пять тысяч долларов за секс в общественном туалете.

Национальная лига во главе с Тоддом Гринбергом жестко борется с неугомонными спортсменами. Штрафы, дисквалификации и увольнения. Лига выработала целую систему материальных взысканий за нарушение «морального кодекса». Максимальное наказание за проступок — штраф в 25 процентов от зарплаты и дисквалификация на 12 матчей. В особо тяжких случаях игроков могут уволить ещё до решения суда.

«Первоклассные игроки — пример для подражания. Уважение к женщинам является фундаментальным аспектом для новичков и элитных игроков. Мы будем продолжать делать еще больше в этой сфере и действовать оперативно в отношении любого игрока, который не соответствует этим ожиданиям», — заключил Тодд Гринберг.

За последние пару лет количество пикантных инцидентов сократилось. Но чтобы отмыть репутацию от многолетнего позора, нужно намного больше времени.