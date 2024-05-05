22-летний регбист сборной Португалии Фернандеш погиб в автокатастрофе

Регбист сборной Португалии Пьер Фернандеш скончался в результате ДТП, сообщается на официальном сайте Федерации регби Португалии.

В связи с трагедией федерация выразила соболезнования родным и близким игрока.

«Федерация регби Португалии выражает глубочайшие соболезнования всей семье Пьера и благодарит его за вклад в развитие спорта», — говорится в заявлении.

Спортсмену было 22 года. Он выступал за французскую «Вьенну». Вместе со сборной Португалии до 20 лет Фернандеш стал серебряным призером чемпионата Европы в 2021 году.