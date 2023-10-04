Артемьев рассказал, за кем следит на Кубке мира по регби

Российский регбист Василий Артемьев рассказал, за кем следит на Кубке мира по регби.

«Я слежу за Кубком мира по регби, и это один из лучших Кубков мира, который я смотрел с телеэкрана. Мы уже видели целый ряд невероятных поединков. Один матч Ирландия — Южная Африка на групповом этапе чего стоит! Выступление сборной Австралии со знаком минус тоже большой шок для многих любителей регби во всем мире. В общем, уже были яркие взлеты и падения, классные противостояния, а мы еще даже не подошли к матчам плей-офф. Большие ожидания от того, что нас ждет дальше. Верю в сборную Ирландии, в страну, где я провел семь дорогих моему сердцу лет. И даже парочка человек лично мне знакомых, с которыми я плечом к плечу играл, до сих пор выступают за сборную Ирландии, поэтому эту сборную я поддерживаю в первую очередь. Также мне очень сильно импонирует сборная Южной Африки, так как у российского и южноафриканского регби очень много общего, очень тесные связи последние десятилетия — много игроков из Южной Африки в последние 10 лет выступают в российском чемпионате и много близких моих друзей есть из этой южноафриканской республики, поэтому эти две сборные, за которые я особенно переживаю и жду от них самых высоких результатов», — приводит слова Артемьева Metaratings.ru.

Кубок мира по регби-2023 проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября.