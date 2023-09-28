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Сегодня, 10:40

Регбист из Намибии пропустил матч Кубка мира из-за укуса паука

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Регбист сборной Намибии Йохан Ретиф пропустил заключительный матч групповой стадии Кубка мира против Уругвая (26:36) из-за укуса паука, сообщает CNN.

Инцидент произошел в номере отеля в Экс-ле-Бене (Франция), в котором проживал Ретиф. Из-за укуса у спортсмена образовался абсцесс в районе грудной клетки.

Сборная Намибии заняла последнее, пятое место в группе A, проиграв все четыре матча на турнире.

Кубок мира по регби-2023 проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября.

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