Южноафриканский тренер Дик Мюир возглавил мужскую сборную России по регби

Южноафриканский специалист Дик Мюир назначен главным тренером мужской сборной России по регби, сообщает сайт Федерации регби России.

?? Дик Мюир — новый главный тренер сборной России по регби



Решение о назначении южноафриканского специалиста принял Высший Совет Федерации регби России. pic.twitter.com/BMpOEeLi74 — Регби России / Rugby Russia (@RugbyRussia) December 23, 2021

Мюир сменил на этом посту валлийца Лина Джонса, который руководил командой с 2018 года и в ноябре 2021 года отказался продлевать контракт.

56-летний южноафриканский специалист занимается тренерской деятельностью с 1999 года. В 2001 году он был назначен главным тренером команды Pirates Rugby Club, которая стала чемпионом Южной Африки. Также он был вторым тренером сборной ЮАР.