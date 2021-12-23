Южноафриканский тренер Дик Мюир возглавил мужскую сборную России по регби
19:50
Южноафриканский специалист Дик Мюир назначен главным тренером мужской сборной России по регби, сообщает сайт Федерации регби России.
Мюир сменил на этом посту валлийца Лина Джонса, который руководил командой с 2018 года и в ноябре 2021 года отказался продлевать контракт.
56-летний южноафриканский специалист занимается тренерской деятельностью с 1999 года. В 2001 году он был назначен главным тренером команды Pirates Rugby Club, которая стала чемпионом Южной Африки. Также он был вторым тренером сборной ЮАР.
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