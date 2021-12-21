Испанский регбист скончался из-за травм, полученных в результате несчастного случая

Испанский регбист Кава Леума скончался от травм, полученных после падения со здания 18 декабря, сообщила Испанская федерация регби.

Инцидент произошел в Амстердаме после матча между сборными Испании и Нидерландов.

32-летний спортсмен упал со здания, после чего был госпитализирован с тяжелой травмой головы. В тот же день он был экстренно прооперирован. 20 декабря ему стало хуже, и медикам снова пришлось прооперировать спортсмена. Регбиста не удалось спасти.