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Испанский регбист скончался из-за травм, полученных в результате несчастного случая

15:16

Испанский регбист Кава Леума скончался от травм, полученных после падения со здания 18 декабря, сообщила Испанская федерация регби.

Инцидент произошел в Амстердаме после матча между сборными Испании и Нидерландов.

32-летний спортсмен упал со здания, после чего был госпитализирован с тяжелой травмой головы. В тот же день он был экстренно прооперирован. 20 декабря ему стало хуже, и медикам снова пришлось прооперировать спортсмена. Регбиста не удалось спасти.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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