В минувшее воскресенье в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА прошел уникальный детский спортивно-развлекательный фестиваль «Регби-елка». В этом году участие в матчах впервые приняли не только дети, но и их родители. Новогодний праздник побил рекорд — его посетили более 2 500 человек, а встречала гостей традиционная ёлка, сооруженная из регбийных мячей.

В течение всего дня на поле соревновались 54 команды детей и 4 команды родителей. Фестиваль собрал юных регбистов из разных регионов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Малоярославца, Обнинска, Курска, Долгопрудного, Химок, Люберец. Новогодний фестиваль открыли девушки — 17 женских команд сыграли в регби-7, затем сильнейших определяли в мини-регби 9x9 и тэг-регби среди детей.

Матчи по регби среди юношеских команд.

На торжественном открытии «Регби-елки» с напутственным словом к участникам обратились начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Артем Громов, президент РК ЦСКА, руководитель комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах Российской Федерации, член высшего совета Федерации регби России Алексей Митрюшин, генеральный директор МГФСО Москомспорта Виталий Гордеев, директор Национального благотворительного фонда развития детского регби Владимир Устинов, член правления Федерации регби России Глеб Бабкин, игрок РК ЦСКА и ведущий телепрограмм «Русский ниндзя» и «Все на регби» Василий Артемьев, ответственный за регби Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд департамента спорта города Москвы Дмитрий Половых и игроки РК ЦСКА. Почетные гости пожелали детям хорошей учебы, продолжать заниматься спортом, всегда мечтать и ставить перед собой самые высокие и амбициозные цели.

Награждение победителей и призеров турнира по регби-7 среди женских команд.

Продолжился праздничный день играми мини-регби 8x8 среди 24 команд 2010, 2011 и 2012 годов рождения. Эти коллективы выступали в официальном соревновании первенства МГФСО Москомспорта, который включен в календарный план мероприятий Департамента спорта Москвы — за победу участники получат спортивные разряды. Завершали день матчи по регби-7 между юношами 2006-2007 годов рождения. На поле также вышли четыре команды самых активных мам и пап. Президент Регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин подчеркнул: играя в регби, родители в первую очередь поддерживают своих детей и способствуют развитию вида спорта.

— Предновогодний регбийный фестиваль, который мы делаем уже третий год вместе с нашими друзьями и партнерами Федерацией регби России, МГФСО Москомспорта, ФАУ МО РФ ЦСКА собирает все больше и больше детей, их родителей, братьев и сестер, которые переживают за своих близких, — сказал Митрюшин. — Более того, в этот раз поддержка оказалась как никогда горячей, ведь родители воспитанников наших секций сами облачились в спортивную форму, разделились на команды и тоже сыграли в тэг-регби. Именно так и должна работать популяризация нашего вида спорта — своим примером! Сегодня мы приняли более 2 500 гостей, из которых в регби сыграло более 1200 детей. Я рад видеть плоды работы нашей команды, команды менеджмента и сотрудников РК ЦСКА и нашей академии. По числу заявок для участия в фестивале мы видим, насколько востребован такой формат в регбийной Москве и будем продолжать дарить нашим деткам радость, награды, подарки, возможность общения и, главное — возможность играть!

Команды родителей играют в регби.

Помимо игр, с утра и до вечера сотни детей со своими родителями проходили спортивные станции — пробовали себя в стрельбе, гребле, ГТО, боксе, фехтовании, регбийной полосе препятствий, регби-боулинге, метании ножей, хобби-хорсинге и лазер-ране. За победу получали стикеры и обменивали их при успешном прохождении всех 11 станций на новогодние подарки. Была и познавательная викторина, в которой участники проверяли свои знания в регби. В фойе для гостей выступали музыкальные коллективы и проводили мастер-классы игроки РК ЦСКА и прославленные спортсмены, среди которых чемпион мира и многократный обладатель Кубка мира по кикбоксингу Григорий Лангавый, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, начальник команды — старший тренер команды ЦСКА (по стрелковым видам спорта) Алексей Каменский.

Для будущих чемпионов одной из самых увлекательных стала встреча на поле с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе с ними дети устроили танцевальный батл. Решение было единогласным — победила дружба. Еще одним приятным сюрпризом для юных регбистов стало появление на празднике пони — ребята сделали памятные фотографии.