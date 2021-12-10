«В отпуске постоянно ходили с паспортом: доказывали, что нам 21 год». Аверины посетили «Вечерний Ургант»

На Первом канале лидеры сборной России по художественной гимнастике ответили на вопросы Ивана Урганта.

Сестры Дина и Арина Аверины посетили шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где ответили на вопросы — о ритуалах, отдыхе и любимой еде. Собрали для вас текстовую версию.

В Японии нам запрещали даже выходить на улицу

— Дина, вы побили рекорд Евгении Канаевой. Как она вас поздравила?

Дина: — Она была на соревнованиях. Сразу же после многоборья, когда я побила ее рекорд, Канаева подошла ко мне и поздравила.

— Это была искренняя радость?

Дина: — Да, она была очень рада.

— Как проходил чемпионат мира? Что было нетипичного в Японии?

Дина: — Нам запрещали даже выходить на улицу. Из отеля надо было проехать полгорода на такси из-за ковидных ограничений, чтобы попасть в зал.

— В Японии просто никуда не проехать?

Дина: — Да, но мы нашли другой выход. Ходили в столовую, а из столовой в зал. По такому пути можно было проехать в зал. Поэтому нам потом разрешили ходить по улице.

— Вы жили не вместе?

Дина: — Это ужасно.

Арина: — Мы жили по одному.

Дина: — А кто меня будить-то будет?

Арина: — Я отвечаю за то, чтобы Дина тоже проснулась.

Дина: — Я давала Арине карту от своего номера, а она сама приходила и будила меня.

— Вы редко живете по одному?

Дина: — Вообще никогда не живем.

Арина: — Только в Японии из-за ковида, там маленькие комнаты. Мы бы не поместились вдвоем (смеются).

В Японии нет еды — все сырое, острое, невкусно

— Вы выложили видеоблог, где вы в основном ищете, где можно поесть. Что это за проблема — где гимнасткам поесть?

Дина: — Это самая главная проблема. Еда — самое главное. Поешь, и день удался. В Японии нет еды — все сырое, острое, невкусное.

— А что для вас вкусно?

Дина: — Итальянская кухня, спагетти. Пицца, паста.

— Я заметил, что Ирина Винер-Усманова перед тем, как вы выходите, натирает вам уши.

Дина: — И не только.

— Я видел только это! У этого есть какое-то практическое применение?

Арина: — Это чтобы привести тебя в чувство, взбодрить.

Дина: — У кого как.

— Дина, теперь я знаю, как вас будит сестра.

Дина: — Арина кидает подушки в меня.

Арина: — Еще у нас есть ритуал: перед выходом я обязательно должна посмотреть Ирине Александровне в глаза и только потом выйти на ковер.

Дина: — Причем это долго. Впервые это случилось на чемпионате мира. Она просит посмотреть мне в глаза. Мы стоим, а я думаю, что мы играем в игру: кто быстрее моргнет, тот проиграл.

— Ну очевидно, да.

Дина: — Я не моргала.

Мы рады новым правилам, будем зажигать

— Очевидно, лучше не выигрывать у Винер даже в эту игру!

Дина: — Я не моргала. Она мне сказала: «Все, ты готова, иди». Только потом я поняла, что теперь это ритуал.

Арина: — Это она нас так настраивает.

Дина: — Она на самом деле нас так настраивает.

— Существуют ли в гимнастике суеверия? Какие они у вас?

Дина: — Это так все сложно, их много.

Арина: — Я выхожу с правой.

Дина: — Я — с левой. Иначе вообще ничего не пойдет. Это будет сидеть в голове.

Арина: — Обязательно нужно посмотреть Ирине Александровне в глаза. Еще у меня есть примета: предмет я должна держать в левой руке, а полотенце — в правой. Иначе нельзя.

— Как часто меняются правила в гимнастике? Как вы будете подстраиваться под эти правила, подходят ли они вам?

Дина: — Сейчас я вам все объясню на своем языке. Каждый олимпийский цикл — новые правила.

Арина: — Но сейчас исключение из-за пандемии — цикл 5 лет.

Дина: — Сейчас вышли новые правила. Теперь можно делать две танцевальные дорожки в упражнении. Это целых 16 секунд ты можешь танцевать и показывать настоящую художественную гимнастику. Просто что-нибудь делать с каким-нибудь предметом.

— Этому вы рады или нет?

Дина: — Конечно, рады.

Арина: — Да.

Дина: — Мы будем зажигать.

Арина: — Есть еще один плюс. Стало меньше бросков и ловли. Есть вероятность того, что ты меньше потеряешь.

Дина: — Но не факт. Мелкая работа — это тоже очень сложно.

Арина: — Да.

— На своем языке вы рассказали. Давайте теперь я. Булаву раз кинул!

Арина: — И надо еще ее интересно поймать как-то.

— Давайте так: вам нужно интересно поймать, а нам нужно в принципе поймать. И сейчас вот этих бросков стало намного меньше.

Дина: — Намного меньше.

Я два дня в Дубае доказывала, что нам 21 год

— Риск меньше, что уронишь?

Арина: — Но стало больше мелкой работы.

— Мелкая работа — это усложнение?

Дина: — Да.

— Еще какие усложнения?

Арина: — Унитарные элементы, смежные элементы.

Дина: — Я объясню. Например, идет один элемент. Пассе, равновесие пассе. Его надо соединить еще с каким-нибудь элементом. Это называется унитарным элементом.

— К новым правилам вы готовы?

Арина: — Мы к ним готовимся.

Дина: — Привыкаем.

— Как вы отдыхаете? Я слышал, что вы провели отпуск в Дубае.

Дина: — Это было после соревнований, поэтому мы просто лежали и загорали. Мы решили сходить в бассейн.

Арина: — Там бассейн 21+ по возрасту, чтобы не мешали дети.

Дина: — Мы хотим зайти в бассейн поплавать, нам говорят — уходите отсюда, вам 16 лет. Я пошла за паспортом, показала его. Я два дня доказывала, что нам больше 21.

Арина: — Дина постоянно ходила с паспортом.