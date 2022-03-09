Крамаренко претендует на лидерство. Авериным предстоит испытание на чемпионате страны

Во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой выступят главные звезды нашей художественной гимнастики — сестры Аверины и Лала Крамаренко.

В Москве проходит чемпионат России по художественной гимнастике. Первые два дня были посвящены командному многоборью, в котором три главные звезды — Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко — участия не принимали. Но в личном многоборье они выступить должны, хотя намеченные на пятницу финалы пока под вопросом. На нынешнем старте чемпионка мира среди юниоров может подтвердить статус второго номера в сборной страны или даже покуситься на первый. Международные соревнования для российских «художниц» пока недоступны, но лидерские позиции нужно завоевывать уже сейчас.

Дина Аверина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Определяющий старт для «художниц» на ближайшее время

Чемпионат страны — это второе соревнование для взрослых гимнасток по новым правилам в этом году. Многие спортсмены сейчас решили принять участие в разных российских турнирах, которые они раньше пропускали. Но в художественной гимнастике лидеры практически никогда не упускали возможности украсить собой национальное первенство. Три года подряд в многоборье побеждала Арина Аверина, а ее сестра Дина в последний раз выигрывала в 2018 году. Лала Крамаренко в прошлом сезоне стала второй.

Так что в главном виде программы все три звезды российской «художки» точно будут участвовать, в финалах с обручем, мячом, булавами и лентой — не факт. Порой бывает так — чемпионка России в многоборье пропускает последний день соревнований. Хотя, например, в 2021 году Арина участвовала во всех видах и выиграла три золота (еще мяч и обруч), а также два серебра. Дина стала чемпионкой только в упражнениях с булавами. Но это все-таки внутренний старт, здесь планы могут варьироваться — особое внимание всегда обращается на эмоциональное и физическое состояние лидеров сборной.

От международных соревнований под эгидой FIG пока отстранены все российские и белорусские спортсменки, так что мы увидим в Москве важнейший старт как минимум весны. В том числе и с точки зрения борьбы за лидерство. Здесь речь идет о соперничестве сестер Авериных, которые все-таки решили остаться в спорте, несмотря на очень тяжелый предыдущий олимпийский цикл, и Лалы Крамаренко, которая только начинает свой путь в большом спорте.

Нынешний сезон начался с корректировки правил — так происходит каждые четыре года. Мотивация международной федерации — развитие художественной гимнастики, чтобы большее количество участниц из разных стран смогли проявить себя. Загвоздка в том, что не всем спортсменкам одинаково подходят те или иные регламенты. Дина и Арина Аверины олицетворяли собой гимнастику с максимальным количеством «трудностей предмета», совмещенным с невероятным темпом в упражнениях. Предыдущие правила привели к тому, что постановкам и выражению музыки начали придавать второстепенное значение, хотя те же Аверины много работали и над этим. А с принятием новых правил их выступления стали более выразительными, эмоциональными и характерными.

Новые правила подняли еще и ценность «трудности тела», чего в большей степени не хватало Дине из-за ее проблем со спиной. У Арины же остается потенциал усложниться в этом плане, но все-таки то, что она тренировалась долгое время по иным правилам, играет свою роль. Пока что Аверины держатся и обыгрывают Крамаренко, по крайней мере Дина. Но кто сейчас может сказать наперед, как будет развиваться соперничество до Олимпиады-2024?

Лала Крамаренко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Крамаренко начинает теснить сестер Авериных

На февральском «Гран-при» в Москве Крамаренко еще раз доказала, что новые правила ей подходят, — она чисто прошла все упражнения, подстроила свои уникальные вращения под них, использовала превосходное владение телом в танцевальных дорожках. Аверины же выполняли прогоны программ на тренировках в специальных поясах для поддержки спины — да, это всего лишь мера предосторожности, но очевидно, что новые правила пока даются сестрам не так просто. К тому же незадолго до февральского турнира обе девушки перенесли коронавирус.

Лала Крамаренко на первом старте сезона в Москве выиграла два золота — в финалах с мячом и булавами. Дина победила в оставшихся видах, в булавах уступила Эльжане Таниевой из Казахстана. Арина прошла всего в два вида по итогам многоборья и довольствовалась серебряными медалями. Чемпионкой в многоборье стала Дина, а Арина заняла третье место, уступив вторую строчку Лале. Так что второе место в сборной уже точно является предметом острого соперничества. Во всяком случае, у многолетних лидеров нашей команды теперь точно есть очень достойная конкурентка, причем на внутренней арене.

Конечно, стоит посмотреть на итоги чемпионата России — сестры за две недели могли успеть восстановиться после болезни и получше приспособиться к своим новым упражнениям. Но и Крамаренко тоже продолжает расти и развиваться — ее, насколько известно, пока не беспокоят никакие серьезные травмы и болезни. Так что ждем от Лалы выступлений на пределе возможностей.

Чемпионат России

10 марта

14.00. Личное многоборье, обруч, мяч, булавы, лента (группа B)

16.00. Личное многоборье, обруч, мяч, булавы, лента (группа А)

11 марта

12.00. Финал, обруч

12.30. Финал, мяч

13.05. Финал, булавы

13.35. Финал, лента