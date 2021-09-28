Аверины начинают новый олимпийский цикл? Сестры заявлены на чемпионат мира

В октябре лидеров сборной России ждут первые старты после Олимпиады-2020 — в Москве и Китакюсю.

Федерация художественной гимнастики России проанонсировала выступление Дины и Арины Авериных на турнире «Олимпико» в Москве (3-5 октября) и на чемпионате мира в японском Китакюсю (27-31 октября). Это будут первые появления спортсменок на соревновательном ковре после скандала на Играх в Токио, где Дина в результате спорного решения судей уступила первое место израильтянке Линой Ашрам. Ранее сестры выступали на публике только на гала-концерте в честь 800-летний Нижнего Новгорода 21 августа.

Ставка на реванш

Многие ожидали, что после Токио-2020 Аверины завершат карьеру. Сестрам уже 23 года — для художественной гимнастики это немало, к тому же у Дины серьезная травма, она давно нуждается в операции и в последнее время выступает на обезболивающих. Однако сенсация со знаком минус на Олимпиаде перевернула все планы. Было решено, что сестры должны взять своеобразный реванш на чемпионате мира, который из-за пандемии чудесным образом перекочевал на олимпийский сезон. Причем, компанию Авериным в Китакюсю составит и костяк нашей команды групповичек, которые не менее скандально проиграли в Токио представительницам Болгарии.

— Состав такой же, что был на Олимпийских играх: два человека в индивидуальной программе — сестры Аверины, дай бог им здоровья, — заявила в интервью «РИА-Новости» главный тренер нашей команды Ирина Винер-Усманова. — В групповом упражнении не будут участвовать Анастасия Максимова и Анастасия Татарева, вместо них — Карина Метелькова, Мария Толкачева и Полина Орлова. Также в составе будут Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасева.

Анастасия Близнюк старше Авериных на четыре года, так что ставка нашей команды на реванш очень серьезна во всех видах программы. Впрочем, полноценного римейка Игр-2020 в Китакюсю точно не будет — израильская команда во главе с Ашрам отказалась от выступления на ЧМ-2021. Болгарские групповички хоть и приедут, но далеко не факт, что в сильнейшем составе.

Крамаренко после турнира в Москве летит в Марбелью

Дина и Арина давно возобновили тренировки, и 3-5 октября смогут проверить себя в условиях, приближенным к боевым, на турнире «Олимпико», который пройдет в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Предполагается, что на московский ковер, помимо Авериных, выйдут чемпионка мира 2019 года Екатерина Селезнева и победительница юниорского мирового первенства Лала Крамаренко. Однако, на заявку России на чемпионат мира результаты московского турнира не повлияют. Ирина Винер-Усманова заявила ТАСС, что Аверины отправятся в Китакюсю в любом случае.

Ранее сестер ждали на этапе «Гран-при» в испанской Марбелье, который пройдет 16-17 октября. Однако было решено, что этот турнир слишком близко к чемпионату миру. Поэтому наша заявка на соревнования в Андалусии сейчас выглядит так: Лала Крамаренко, Екатерина Селезнева, Дарья Трубникова, Анастасия Симакова, Ирина Аненкова. 16-летняя Крамаренко, которая была запасной в Токио-2020, на ЧМ-2021 наверняка могла бы вступить в отдельных упражнениях, но предоставят ли ей такую возможность после вояжа в Марбелью пока неясно.

Между тем объявлено, что международная федерация (FIG) зарегистрировала авторский элемент Лалы — пируэт с согнутой на ногой. Пируэту присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если гимнастка выполняет его из положения стоя; и 0,60 — если гимнастка выполняет его из положения на полу. За каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла. Например, если гимнастка выполнила пируэт «Крамаренко» на 360 градусов из положения на полу, его ценность в этом случае составит 0,80.

Возраст — это условность

Чемпионат мира в Китакюсю фактически открывает новый олимпийский цикл, и многие сборные будут представлять на нем девушек, на которых сделана ставка в Париже-2024. Означает ли поездка Авериных в Токио, что сестры остаются в большой гимнастике еще на три года? Теоретически такое возможно. Например, Евгения Канаева в свое время отработала два олимпийских цикла. Правда, она закончила выступления в 22 года. При этом наша групповичка Анастасия Максимова вообще поехала в Токио в 30 лет, а Екатерине Селезневой сейчас 26. В общем, возраст — это условность, гораздо важнее физическое состояние.

После чемпионата мира Дине Авериной точно не избежать операции, и ее спортивное будущее во многом будет зависеть от того, насколько успешным окажется восстановление. Что касается Арины, то она очень эмоционально привязана к сестре, и навряд ли захочет продолжать соревноваться в одиночку. Если же сестры все-таки откажутся от идеи терпеть до Парижа-2024, то главными претендентами на лидерство в нашей команде становятся Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Анастасия Симакова.