Алине Кабаевой вручили «спортивный «Оскар»

Олимпийская чемпионка стала лауреатом высшей награды Международной федерации кино и телевидения в области спорта Guirlande d'Honneur-2021.

В одном из главных кинозалов Милана вечером 9 ноября состоялась церемония открытия 39-го Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021. Высшую награду Международной федерации кино и телевидения в области спорта (FICTS) в этом году представители 123 стран решили отдать прославленной российской спортсменке Алине Кабаевой.

Guirlande d'Honneur, Венок почета — своеобразный «Оскар» спортивного мира — присуждается людям, посвятившим свою жизнь продвижению культурных и этических ценностей спорта. Главная цель фестиваля — популяризация спорта. Именно этим сейчас занимается российская олимпийская чемпионка.

«Мы хорошо знаем, что каждый спортсмен стремится к максимальному результату. Выиграть самые престижные соревнования. Но если это получается,то у нас, спортсменов, возникает другая обязанность. Не менее, а может быть, даже более важная, чем лично подняться на высшую ступень пьедестала почета. Мы должны использовать наши знания, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда», — произнесла со сцены Алина Кабаева.

С 2009 года Алина Кабаева проводит благотворительный международный детский фестиваль «Алина», который по праву считается одним из самых масштабных событий в мире художественной гимнастики. Самые яркие моменты этого праздника спорта показали на миланском фестивале.

Заслуги Алины Кабаевой в популяризации спорта трудно переоценить. Двукратная абсолютная чемпионка мира. Пятикратная абсолютная чемпионка Европы. Шестикратная абсолютная чемпионка России. Ее имя в книге рекордов Гиннесса, а выполненные ею элементы пытаются повторить лучшие спортсмены планеты. Организаторы постарались особо подчеркнуть свое отношение к российской спортсменке. В программе вечера помимо фразы «олимпийская чемпионка по художественной гимнастике» значилось: «Крестная Sport Movies & TV 2021».

«Потому что Алина Кабаева для нас самая важная персона сегодня, — объяснил «Спорт-Экспрессу» президент FICTS Франко Аскани. — Я приезжал в Москву на фестиваль «Алина» и был потрясен увиденным. Это уникально. Не только со зрелищной точки зрения, но и с точки зрения работы, проводимой с молодежью. Плюс поразила технологичность шоу. Как она смогла все это создать, для меня до сих пор загадка. Уровень запредельный!»

По признанию президента Аскани, к таким масштабам по уровню постановки и организации Италии еще нужно стремиться.

«Даже несмотря на то, что у нас телевизионная версия, я сама лично видела, как некоторые команды брали телефон и снимали от начала до конца. Причем передавали друг другу телефон, чтоб не ставить на паузу. Мы очень рады. И нам предлагают фестиваль проводить в других странах. Но пока мы будем фестиваль проводить только в нашей стране, в России. И приглашать другие страны на наш праздник», — поделилась своими наблюдениями Алина Кабаева.

Венок почета нашей прославленной спортсменке вручили представительницы сборной Италии по художественной гимнастике, которые заняли третье место на Играх в Токио-2020, а также выиграли золото и серебро на недавнем чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Алина Кабаева всегда была дня нас идолом. И для нас это огромная честь. Она совершила революцию в художественной гимнастике», — поделилась с «СЭ» Алессия Маурелли, бронзовая призерка Олимпиады-2020.

Алина Кабаева с наградой.

В разные годы обладателями Guirlande d'Honneur становились такие прославленные спортсмены, как Коби Брайант, Майк Тайсон, Пеле.

«Это очень престижная премия. Ее получают лучшие из лучших в спорте. Я безумно рада, что именно Алине вручили эту награду. Она действительно фанатка художественной гимнастики, да и всего спорта в целом. Кабаева переживает душой и сердцем за художественную гимнастику. Она в любое время суток, расправив плечи, готова идти вперед и сражаться за этот вид спорта. Поздравляю Алину с этой премией! Она большая молодец, хочу ее обнять и расцеловать!» — поздравила чемпионку прославленный российский тренер Ирина Винер-Усманова.

За десять лет в фестивале «Алина» приняли участие более 6 тысяч человек, среди них — титулованные спортсменки сборной России, Италии, Болгарии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Израиля, Казахстана и Японии, детские музыкальные и танцевальные коллективы, звезды эстрады, победители музыкальных конкурсов, чемпионы мира по акробатике, прыжкам на батуте и воздушные гимнасты. Участие в фестивале совершенно бесплатно. Проезд, питание, проживание, культурную программу, работу лучших хореографов, тренеров и постановщиков, костюмы — все оплачивает созданный Алиной Кабаевой благотворительный фонд, в котором нет ни копейки государственных денег — финансирование осуществляется исключительно на частные пожертвования.

На фестиваль «Алина» невозможно купить билеты. Все пригласительные на фестиваль «Алина» распространяются на безвозмездной основе. Сюда приглашают всех бесплатно — и прежде всего детей с ограниченными возможностями и воспитанников детских домов.

«Потому что, во-первых, у нас участвуют дети. Во-вторых, в зале у нас присутствуют дети. Дети из интернатов, дети из спортивных школ. И все эти билеты распространяются бесплатно. И всегда, когда девочки выходят на помост, я говорю: «Не волнуйтесь, вы делаете праздник для детей. Дети делают праздник для детей», — объясняет Алина Кабаева.

Фестиваль «Алина» в общем соревновании Sport Movies & TV 2021 не участвует — кадры из него показывали вне конкурса. В ближайшие несколько дней итальянцы будут смотреть другие спортивные картины. Алину Кабаеву после открытия долго не хотели отпускать. Фотосессия и разговоры удлинили официальную часть еще минут на сорок.