«Просто выходили и получали удовольствие от выступлений». Что сказали призеры ЧР по художественной гимнастике

Арина хотела сниматься с соревнований, Дина справилась с нервами, а Лала готовится к реваншу в отдельных видах.

Результаты личного многоборья

1. Дина Аверина — 141,6

2. Арина Аверина — 140,8

3. Лала Крамаренко — 140,2

4. Анастасия Гузенкова — 132,75

5. Мария Победушкина — 131,5

Индивидуальное многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике закончилось победой 18-кратной чемпионки мира Дины Авериной. По количеству титулов в этом виде на национальных первенствах она догнала свою сестру Арину, которая выигрывала до этого три года подряд. Третьей стала Лала Крамаренко, которую считают будущим мировой художественной гимнастики. После соревнований девушки поговорили с журналистами и рассказали о своем самочувствии, изменениях в упражнениях и будущих планах.

Аверины пока не знают, когда выступят в следующий раз

— Успели адаптироваться к новым правилам?

Арина: — Начали привыкать к новым правилам, немного адаптировались к ним и стараемся показывать максимум. Не сказала бы, что сегодня дался тяжелее обруч, скорее булавы. Я думала, пойду выступать или нет.

Дина: — Это я ее заставила. (Смеется.)

— Дина, для тебя что означает это золото?

Дина: — Для меня это что-то важное, потому что я не выигрывала чемпионат России последние три раза, выигрывала Ариша. Я очень хотела сегодня выступать спокойно. Все три года это было очень нервно, я переживала, старалась бороться, доказывать себе, что я могу что-то. А сегодня просто выходила и получала удовольствие. Делала так, как просила Ирина Александровна (Винер-Усманова. — Прим. «СЭ»). Как раз новый мячик поставили. Я переживала, потому что не успела его до конца отработать. Но слава богу, он получился более-менее, и Ирина Александровна довольна. Когда я выиграла чемпионат, была очень счастлива.

— Какие ближайшие планы?

Дина: — Сейчас после чемпионата России мы с Аришей немного подлечимся и отдохнем и дальше, может быть, будем работать, отрабатывать программу.

— А после?

Арина: — Пока нет конкретного старта.

— Дина, почему вы поменяли упражнение с мячом?

Дина: — Ирина Александровна сказала на «Гран-при»: «Дина, мне надо с тобой поговорить насчет мяча». Я ответила: «Если вы хотите поменять мне музыку, я согласна». Она: «Хорошо иметь с тобой дело». (Смеется.) После Ирина Александровна пришла на тренировку с мыслью «Все, меняем упражнение, музыку». Я долго сопротивлялась, говорила: «Я не могу под нее делать, мне очень тяжело, я ее не чувствую». Она отвечала: «Нет, я вижу, что ты ее сможешь сделать». И в последнее время Ирина Александровна все время подбадривала: «Дина, все, мяч, давай отрабатывай!» И сегодня выступала. Было тяжело, потому что я переживала, что не смогу показать то, что отработали за короткое время. Но когда сделала, Винер сказала: «Фух, было тяжело, но ты справилась».

— Арина, что с рукой?

Арина: — Булавой ушибла палец. Поэтому я думала, буду ли вообще сегодня выступать.

Дина: — Поэтому я ее и заставила выступить в булавах.

Арина: — Я думала: выйду и сделаю или не смогу. Дина и Ирина Александровна сказали: «Все ты можешь, давай бери булавы».

Дина: — Она три вида выступила, я ей говорю: «Остались всего лишь булавы, я понимаю, тебе больно, ты не можешь их делать, но давай».

— Ирина Александровна, когда вас выводила, сказала вам: «Не сдавайся». Это был третий вид многоборья.

Арина: — Она сказала: «Ни в коем случае не смей сдаваться, делай все правильно, все как я тебя учила». Когда я выступала с ленточкой, она чуть не вышла на ковер ко мне. Она пыталась мне помочь как-то. И я ее слышала во время упражнения.

— После трех видов вы с Лалой шли наравне, давило ли это?

Арина: — Я об этом не думала, потому что я не должна была выступать. Я настраивалась на три вида только, булавы не брала в руки.

Дина: — Она сегодня накрасилась, заплелась, пришла в зал и говорит: «Я не буду выступать». Я спросила: «Зачем ты накрасилась и заплелась?» Она ответила, что попробует. А раз попробует, то почему бы и не выступить. И после каждого вида Арина приходит и говорит: «Все, я не буду больше выступать, я снимаюсь».

Арина: — Мне говорят: «Все, снимаемся». Я отвечаю: «Ну, вот мяч попробую и все, снимаемся». Потом спрашивают: «Снимаемся?», но я еще хотела ленту попробовать.

Дина: — А потом Ариша сама пришла и сказала, что снимается, потому что булавы не может. Я говорю: «В смысле не можешь? Три вида сделала — и булавы сделаешь».

— У одной левая нога затейпирована, у второй правая...

Арина: — Совпадение.

Дина: — Мы решили соответствовать друг другу. (Смеется.)

— Это новые травмы?

Дина: — Нет, старые.

— Обещали же залечить после Токио?

Дина: — Эти травмы с нами на всю жизнь и не покидают нас. Чтоб нам скучно не было.

Крамаренко рассказала о преимуществах новых правил в художественной гимнастике

— Лала, как оцените сегодняшнее выступление?

— Тяжелее всего дался мяч. Выступила я не очень, вообще не довольна. Завтра постараюсь исправить ошибки. На «Гран-при» было удачнее. У меня в связи с новыми правилами практически ничего не поменялось, добавилась только одна дорожка, чему я очень рада. Трудность тела повысилась, это огромный плюс. Художественная гимнастика раскрывается по-настоящему художественно.

— Какая была реакция Ирины Винер-Усмановой на выступление?

— Ирина Александровна ничего не говорила, наоборот, подбадривала перед каждым видом, даже когда мяч не получился. Говорила только напутственные слова, очень благодарна ей и своим тренерам.

— Есть ли соревновательные планы на ближайшее время?

— Завтра еще будем выступать в отдельных видах. Дай бог, чтобы дальше все было хорошо, буду тренироваться. В любом случае будут какие-то соревнования, будем ездить и выступать.

— Экспериментальный турнир «Небесная грация» как-то помог подготовиться к новым правилам?

— На «Небесной грации» были другие правила, мне они безумно нравятся, поскольку там практически только трудность тела и элементы, их очень много.