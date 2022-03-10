Аверины не пустили Крамаренко к золоту на чемпионате России. Дина приятно удивила

18-кратная чемпионка мира догнала сестру по количеству титулов в многоборье на главном российском турнире.

Результаты личного многоборья

1. Дина Аверина — 141,6

2. Арина Аверина — 140,8

3. Лала Крамаренко — 140,2

4. Анастасия Гузенкова — 132,75

5. Мария Победушкина — 131,5

На чемпионате России в личном многоборье выступили главные звезды нашей художественной гимнастики — сестры Аверины и Лала Крамаренко. Закончилось все минимальными разрывами в оценках, и сейчас нет смысла прогнозировать, кто на каких местах окажется в дальнейшем. Девушки практически равны по своему уровню, но каждой есть в чем прибавлять. По постановкам выигрывает Арина, по трудности тела — скорее Лала, но и характер Дины никуда не делся, и на чемпионате страны именно он стал определяющим.

Очередные внезапные появления групповичек на ковре

По традиции, начавшейся еще с прошлого года, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой выступали спортсменки в групповых упражнениях. Они показали упражнение с пятью обручами целых два раза во время первого потока в финале личного многоборья. Причем вышли гимнастки на ковер целых два раза и повторили одну и ту же постановку. Без ошибок не обошлось — как минимум некоторым элементам не хватало синхронности. Это касается и поворотов, и вращений. Музыкальная подборка оказалась необычной — микс песни певицы Манижи «Молимся» с Евровидения-2021 и двух израильских композиций (певицы Неты, которая победила на песенном конкурсе в 2018 году, и современной обработки Hava Nagila).

В третий раз сборная России в групповых упражнениях вышла уже в самом конце турнира сеньорок и показала другую программу с двумя лентами и тремя мячами. Музыка уже не была такой экзотичной, а скорее походила на современную классику. Под достаточно лиричные, но напряженные ноты групповички показали сильную постановку, и даже недочеты остались на втором плане.

Усилившееся соперничество Авериных и Крамаренко

Из-за незапланированных выступлений групповичек и некоторых других задержек график выступлений в личном многоборье чуть сдвинулся. Но это было не последним изменением в расписании — все три лидера сборной (Дина и Арина Аверины и Лала Крамаренко) выступали во втором потоке и делали последовательно упражнения с одинаковыми предметами. Арина сначала вышла с лентой, когда Лала и Дина показывали постановки с булавами. Есть мнение, что главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова специально изменила порядок предметов Арины. Та иногда ошибается в ленте, когда делает ее последней. Ошибки порой отбрасывают гимнастку на пару мест. Сейчас ничего подобного не случилось, но кончик ленты часто лежал на ковре, пару раз пришлось «спасать» пытавшийся вырваться предмет.

По общему впечатлению, новые правила неплохо подходят и Арине — по крайней мере, все ее упражнения выглядели легко, а элементы казались очень изящными. С некоторых фуэте Аверина так и норовила соскочить, так что Ирине Александровне в срочном порядке приходилось ей говорить подбадривающие слова. Но уменьшившееся количество подбросов явно пошло на пользу — упражнения выглядели более цельными.

Дина впечатлила упражнением с лентой, которое выполнила в быстром темпе, но все движения получились четко в акценты. Кажется, рекордсменка по числу титулов на чемпионатах мира все-таки заставила ленту стать своим коронным предметом — вот уже несколько сезонов подряд эти упражнения очень подходят Дине и ее характеру. Обе сестры Аверины проиграли в этом виде Лале Крамаренко (впрочем, не в первый раз), но за счет остальных оценок вырвали первые две строчки. Но Лале сильно помешала низкая оценка в мяче, сложившаяся таким образом из-за потери предмета.

Постановки в упражнении с мячом вообще удивляли — от «Славься!» из оперы «Жизнь за царя» у Дины до потрясающего упражнения Арины под «Выходную арию Сильвы» из оперетты Имре Кальмана. За него Арина, кстати, получила самую высокую оценку дня — 37,2. И если бы все остальные выходы на ковер сложились так же удачно, Арина могла бы в четвертый раз подряд выиграть чемпионат страны. А в итоге ее разделило всего лишь 6 десятых балла с Лалой и 8 десятых с Диной.

Лале, конечно, новые правила подходят больше всего, но ее программы пока слишком напоминают друг друга. Авериных поначалу тоже обвиняли в этом, но со временем (и, как ни удивительно, благодаря новым правилам) они раскрываются очень сильно. У Лалы еще есть время.

На «Гран-при» в Москве двумя неделями ранее сестры были не совсем в форме после коронавируса, Арина даже проиграла Лале. Но сейчас взяла реванш и могла бы обогнать и сестру. Пока у сестер тоже есть запас в оценках, где можно прибавлять. Серьезная ошибка (потеря) была только у Лалы, а у Авериных оказалось много помарок, которые в сумме привели не к максимальным баллам. И с этой точки зрения будет интересно последить за ними далее. Три спортсменки примерно одинакового уровня — это намного конкурентнее, чем два лидера, ведь мест на крупных стартах обычно лишь два.