Крамаренко выиграла больше всех медалей в финалах ЧР. Дина Аверина снялась с половины упражнений

Лидеры сборной России допустили много ошибок в последний день чемпионата страны.

Художественная гимнастика

Чемпионат России

Финал с обручем

1. Дина Аверина — 36,8

2. Лала Крамаренко — 35,7

3. Анастасия Гузенкова — 33,8

4. Арина Аверина — 33,8

Финал с мячом

1. Лала Крамаренко — 36,45

2. Арина Аверина — 36,15

3. Анастасия Гузенкова — 35,3...

11. Дина Аверина — 29,2

Финал с булавами

1. Арина Аверина — 34,85

2. Лала Крамаренко — 33,7

3. Александра Скубова — 33,5

Финал с лентой

1. Анастасия Гузенкова — 34,05

2. Лала Крамаренко — 33,6

3. Мария Победушкина — 32,75...

7. Арина Аверина — 31,6

На чемпионате России по художественной гимнастике в пятницу прошли финалы в отдельных упражнениях. Все три лидера сборной России прошли туда по результатам личного многоборья. Но результаты получились разными — Лала Крамаренко завоевала золото и три серебра, Арина Аверина заняла первое место в упражнении с булавами и серебряную медаль в мяче, а ее сестра Дина после победы в обруче провалила мяч и не вышла на два последних финала.

Дина Аверина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Ошибки и неточности

Ошибались практически все. Количество гимнасток отличалось от традиционной восьмерки на обычных соревнованиях, сегодня их было 12, но от этого общее количество помарок только увеличилось. Лала Крамаренко неплохо прошла все упражнения — по крайней мере, явных потерь не было. Исключение — булавы, где предмет выскочил из руки чемпионки мира среди юниоров. Во всех остальных видах неудачи были не такими заметными — отступы на фуэте, неточности при вращениях и другие оплошности. После многоборья Лала говорила, что недовольна своими выступлениями и их вряд ли можно занести в список чистых выходов на ковер. Несмотря на это, Крамаренко стала самой успешной сборницей турнира, завоевав награды во всех видах.

В том, что Арина Аверина выступит в финалах отдельных упражнений, накануне были сомнения — чемпионка мира говорила, что получила травму и хотела сняться еще с многоборья. Но ее буквально заставила выступать сестра Дина — раз за разом Арина выходила на ковер, твердо решив сняться. Но тут подключилась Дина, доказывая Арине, что она сможет продержаться еще полторы минуты. И она смогла — стала второй в многоборье, а потом поучаствовала во всех четырех финалах — с обручем, мячом, булавами и лентой.

Арина Аверина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Правда, в последний день из четырех возможных медалей получилось завоевать только две — золото в булавах и серебро в мяче. После одного из прыжков Арина неудачно приземлилась на одну ногу и могла усугубить какую-то из травм или получить новую. В ленте у нее не получились вращения, пришлось много раз спасать предмет, кончик все время лежал на ковре. Так что без грубых потерь Арина заняла место только в середине итогового списка.

Что касается Дины, то она более-менее уверенно начала свой второй соревновательный день. Правда, все закончилось на победе с обручем. В мяче на музыку из оперы «Жизнь за царя» у 18-кратной чемпионки мира случились сразу две потери, одна из которых — за пределы ковра. Дина взяла запасной предмет, но не стала дальше выполнять сложные элементы, закончив раньше музыки. Конечно, это отразилось на оценках — всего лишь предпоследнее место.

Лала Крамаренко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Больше вопросов, чем ответов

После такой неудачи Дина с ее характером победительницы должна была разозлиться, но в отведенное ей время не вышла на упражнение с булавами. Она могла сделать задуманное после всех участниц, но и тогда не появилась. Как и на упражнении с лентой. О причинах снятия гимнастки официально не объявлено, так что остается надеяться, что это не какая-то серьезная травма. Аверины в любом случае хотели взять таймаут и подлечиться. Дальше соревновательный план неизвестен, так что у них будет такая возможность.

В целом же результаты чемпионата страны немного запутали расстановку сил в сборной. Дина победила дважды, Арина и Лала — по одному разу. Еще одно золото в ленте ушло к Анастасии Гузенковой. У Лалы очевидных проблем со здоровьем нет, и она завоевала больше медалей, чем каждая из Авериных. Но, по ее собственным словам, выступления на «Гран-при» в феврале вышли более чистыми и уверенными, чем сейчас. В общем, чемпионат России пока поднял больше вопросов, чем дал ответов.