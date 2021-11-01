Винер-Усманова высказалась о возможном участии сестер Авериных в Олимпиаде 2024 года

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала, выступят ли Дина и Арина Аверины на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Если случится так, что они будут в такой же форме, как и сейчас, освоят новую программу, которая, кстати, без конца исправляется и не принимается... И сейчас вот объявили, что в ноябре опять будут советоваться со всем миром, хотя это, на мой взгляд, должны делать специалисты из технического комитета. Но, к сожалению, очень много таких моментов, которые не дают возможности этим правилам сформироваться.

И уже объявили, что будут исправления, так называемые эраты, и если Авериным удастся освоить эти программы своими мозгами, данными, своим желанием, то почему бы им не выступить в Париже. Возраст для меня не имеет никакого значения, потому что художественная гимнастика подразумевает под собой креативность, харизму, и это должен быть спектакль», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Олимпиада в Париже пройдет с 24 июля по 11 августа 2024 года.

По итогам чемпионата мира в Китакюсю Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд другой российской гимнастки Евгении Канаевой (17 золотых медалей на чемпионатах мира).

Арина завоевала серебро в упражнениях с мячом и булавами, а также заняла третье место в индивидуальном многоборье и упражнениях с лентой.