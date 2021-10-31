Сестры Аверины поблагодарили тренерский штаб и болельщиков за поддержку после чемпионата мира в Японии

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поблагодарили тренерский штаб и болельщиков за поддержку после чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

«Чемпионат мира в Китакюсю 2021 — завершен. Мы очень рады, что смогли снова оказаться в Японии и выступить на крайнем, но очень важном турнире этого олимпийского цикла.

Это было крутое событие, в котором мы с огромным удовольствием приняли участие и выложились на все 100 процентов.

Хотим выразить огромную благодарность Ирине Александровне за то, что поверила в нас и дала возможность выступить на четвертом для нас чемпионате мира. Большое спасибо Вере Николаевне, Юлии Владимировне, Ирине Борисовне, Виктории Евгеньевне, Веронике Борисовне, всем врачам, а также всем специалистам ВФРГ за поддержку и вложенный в нашу подготовку труд.

Отдельное спасибо нашим болельщикам. Мы ценим и очень благодарны вам! Вы супер. Аригато, Япония за гостеприимство и организацию! Мы вас любим", — говорится в посте в Instagram сестер.

По итогам чемпионата мира в Китакюсю Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд другой российской гимнастки Евгении Канаевой (17 золотых медалей на чемпионатах мира).

Арина завоевала серебро в упражнениях с мячом и булавами, а также заняла третье место в индивидуальном многоборье и упражнениях с лентой.