Винер-Усманова: «В нас верит такая величайшая личность, как Владимир Путин»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала, как скандал на Олимпиаде в Токио повлиял на Дину и Арину Авериных.

«То, что произошло на Олимпиаде, в целом даже пошло нам на руку, потому что наши дети стали героями, их встречала страна на Красной площади. Дина Аверина была вызвана на трибуну вместе с Сергеем Лавровым.

И самое главное, что ее поздравил президент нашей великой страны, который сказал, что знает, что мы сильнейшие и все у нас будет хорошо. Вот это тоже для нас было огромным стимулом, чтобы выступать здесь ради этих слов, учитывая, что в нас верит такая величайшая личность мира, как Владимир Владимирович Путин», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Напомним, на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио израильтянка Ашрам выиграла золото, допустив серьезную ошибку. Дина Аверина заняла второе место в многоборье, а ее сестра Арина стала четвертой. Судейство вызвало волну критики, в том числе со стороны Алины Кабаевой, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.