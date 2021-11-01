Винер-Усманова прокомментировала возвращение Кузьминой на выборы FIG

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что думает о возвращении Натальи Кузьминой в число кандидатов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я знаю, что у нас была только бумага от международной федерации в сентябре о том, что Кузьмина снята с выборов. Сейчас, за семь дней до начала выборов, пришла другая бумага — что она восстановлена. Но это дело юристов — разбираться, каким образом это произошло. Если страна отозвала своего кандидата, а его снова хотят восстановить. Думаю, это вопрос для юристов, не для меня, и я это комментировать не могу», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

С 5 по 7 ноября в Анталье состоится конгресс FIG, на котором пройдут выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.