Винер-Усманова: «Израиль снялся с чемпионата мира. То есть это были однодневки»

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о том, что сборная Израиля во главе с олимпийской чемпионкой Линой Ашрам не приехала на чемпионат мира по художественной гимнастике.

«Что касается Дины Авериной, она прошла квалификацию, финалы, в том числе и финал в многоборье, блестяще, не сделав ни единой видимой ошибки, и получила четыре личные золотые медали. Одна из этих медалей в многоборье, олимпийской программе, с отрывом от второго места в три балла.

Как видите, сразу отказалась выступать на чемпионате мира сборная Израиля — то есть это были однодневки. Может, с их стороны это и правильно, но мы так не работаем», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По итогам чемпионата мира в Китакюсю Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд другой российской гимнастки — Евгении Канаевой (17 золотых медалей на чемпионатах мира).

Арина завоевала серебро в упражнениях с мячом и булавами, а также заняла третье место в индивидуальном многоборье и упражнениях с лентой.