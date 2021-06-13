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Винер-Усманова оценила выступление российских гимнасток на чемпионате Европы

22:25
Дина Аверина. Фото Reuters
Дина Аверина. Фото Reuters
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала итоги чемпионата Европы.

«Эти соревнования были очень важны для нас, поскольку это последний крупный официальный старт перед Олимпийскими играми, где собираются все, — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС. — Европа — самая передовая в области художественной гимнастики, поэтому олимпийские чемпионы, призеры и участники в подавляющем большинстве с этого континента. Поэтому эти соревнования были для нас показательными.

Была поставлена задача в первую очередь хорошо выступить в олимпийских дисциплинах, что мы и сделали. Эта задача была выполнена вчера по итогам финала в многоборье. У нас два флага было в индивидуальной программе — золото и бронза, и флаг в многоборье за два дня — это была олимпийская программа».

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который 13 июня завершился в Варне (Болгария), россиянки завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали, выиграв медальный зачет соревнований.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11639731

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