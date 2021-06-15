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Сестры Аверины поблагодарили болельщиков за поддержку на чемпионате Европы

18:45
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины поблагодарили болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем огромное за поддержку и за то, что так переживаете за нас, мы все читаем, видим, слышим и чувствуем. Спасибо большое Ирине Александровне, Вере Николаевне, Ирине Борисовне, Веронике Борисовне, всем врачам, судьям и специалистам нашей команды. Мы вас любим», — написали сестры Аверины в Instagram.

Публикация от Arina and Dina Averins??? (@arishadina1998)

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который 13 июня завершился в Варне (Болгария), сестры Аверины завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQJSZ2ONH_P/

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