Сестры Аверины поблагодарили болельщиков за поддержку на чемпионате Европы

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины поблагодарили болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем огромное за поддержку и за то, что так переживаете за нас, мы все читаем, видим, слышим и чувствуем. Спасибо большое Ирине Александровне, Вере Николаевне, Ирине Борисовне, Веронике Борисовне, всем врачам, судьям и специалистам нашей команды. Мы вас любим», — написали сестры Аверины в Instagram.

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который 13 июня завершился в Варне (Болгария), сестры Аверины завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.