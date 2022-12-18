Винер назвала 2022 год успешным для российской гимнастики

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в комментарии для «СЭ» подвела итоги года для российской гимнастики.

«Для нашей гимнастики этот год был очень успешный. Может быть, он был даже намного успешнее, чем предыдущие. В том смысле, что благодаря санкциям мы поменяли программу, которая стала интереснее и сложнее и для взрослых, и для маленьких детей. У нас появился новый вид художественной гимнастики — это концертные и гала-концертные программы, спектакли. Мы провели семь спектаклей, посвященных Дню защитника отечества, Дню Победы, Дню матери и другим праздникам», — сказала Винер «СЭ».

Также глава ВФХГ рассказала о будущих мероприятиях.

«29 декабря у нас будет гала-концерт с мегазвездой оперной сцены Ильдаром Абдразаковым. У нас во дворце будет его сольный концерт, а девочки будут делать специальную программу. Они очень увлечены, это красиво, они выступают под живую музыку и пение. Это собирает огромное количество любителей и болельщиков. Соревнований очень много. Вся Россия участвует, каждый регион участвует, каждый из них как целая страна. Мы собираемся, выступаем. В конечном итоге, наверное, будем, работать с Азией и создавать какую-то альтернативу Олимпийским играм, если там не одумаются», — добавила Винер.