Сестры Аверины проведут мастер-класс в Мексике

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины проведут мастер-классы в Мексике, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«У Авериных — мастер-класс в Мексике, где они также выступят с показательными программами, — цитирует Винер ТАСС. — Поэтому на декабрьских соревнованиях их не будет. Они поддерживают свою спортивную форму, и я считаю, что они очень хорошо выглядят».

Мастер-классы сестер Авериных пройдут с 15 по 18 декабря в спорткомплексе «Замна» в Мериде. 18 декабря спортсменки примут участие в гала-концерте.