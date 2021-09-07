В Госдуме считают, что сборная Израиля снялась с ЧМ по художественной гимнастике из-за сестер Авериных

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре «СЭ» прокомментировал решение сборной Израиля по художественной гимнастике сняться с чемпионата мира 2021 года в Японии.

«Они не дали отдохнуть своим спортсменам, а просто не хотят проигрывать. Иначе еще раз весь мир увидит, что российские гимнастки сильнее. Абсолютно понятная история. Тогда поднялась бы снова волна о несправедливом решении судей на Олимпиаде. Конечно, практикуется такая схема, когда после Олимпиады многие победители считают, что можно не выступать на ближайших стартах. Но в данной ситуации у них просто сработал инстинкт самосохранения. Они понимают, что победить второй раз не получится, потому что сейчас за судейством будут внимательно следить СМИ, тренеры и специалисты. Тем более Аверина уже успела заявить о своем выступлении на ЧМ, а о решении Израиля было объявлено уже после этого», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев оценил возможность проведения расследования по объективности судейства на Олимпиаде.

«Думаю, шаг израильской команды должен остаться на их совести. Винер-Усманова говорила, что планирует и дальше продолжать судебное разбирательство. Не знаю, насколько это будет эффективно. Но крайне редко судейские решения на Олимпиаде пересматриваются», — добавил Свищев.

Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.