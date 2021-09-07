Сборная Израиля по художественной гимнастке снялась с чемпионата мира в Японии
Сборная Израиля по художественной гимнастке в полном составе снялась с предстоящего чемпионата мира-2021 в Японии, информирует сайт Международной федерации гимнастики (FIG).
По информации журналиста Гергели Мароси, такое решение было принято сборной Израиля еще до Олимпиады в Токио с целью предоставить спортсменам необходимый отдых, чтобы лучше подготовиться к следующим стартам.
Ранее сообщалось, что только олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира по профессиональным соображениям.
Ашрам выиграла прошедшую Олимпиаду в Токио со скандалом. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.
Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.
Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.
As per the Israeli officials, the decision was made pre-Olympics because the gymnasts need time off and they focus on preparing for the next CoP— Gergely Marosi (@emgergo) September 6, 2021
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