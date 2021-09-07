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Сборная Израиля по художественной гимнастке снялась с чемпионата мира в Японии

11:30
Линой Ашрам. Фото Getty Images
Линой Ашрам. Фото Getty Images
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Сборная Израиля по художественной гимнастке в полном составе снялась с предстоящего чемпионата мира-2021 в Японии, информирует сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

По информации журналиста Гергели Мароси, такое решение было принято сборной Израиля еще до Олимпиады в Токио с целью предоставить спортсменам необходимый отдых, чтобы лучше подготовиться к следующим стартам.

Ранее сообщалось, что только олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира по профессиональным соображениям.

Ашрам выиграла прошедшую Олимпиаду в Токио со скандалом. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.

Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.

Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

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Роман Шишов все материалы автора

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