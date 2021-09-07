Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» решение сборной Израиля по художественной гимнастике сняться с чемпионата мира 2021 года в Японии.

«Причин у этого решения может быть много, — сказала Журова «СЭ». — И разгадывать их — это играть в конспирологию. Олимпиада и чемпионат мира — это разные вещи. Возможно, не хотят проигрывать после Олимпийской медали. Представьте, какая почва будет для разговоров. А так, девочка — победительница, и никто это не будет оспаривать. Наверняка, ей и психологически было не просто все это время. И сейчас ей не хочется испытывать негатив болельщиков. Представьте, если Ашрам выступит, не дай бог, плохо на чемпионате мира — какое же внимание будет к ней приковано. Допускаю, что в последнее время она тренировалась меньше, чем обычно. Линой хочется остаться победительницей. Я понимаю ее в этом плане, наверное, у этого есть объективные основания. Она свою миссию выполнила, все остальное на совести судей. Люди, которые занимаются ее пиаром, поступили очень правильно. Это не очень по-спортивному, но можно понять по-человечески».

Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.