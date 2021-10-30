Роднина поздравила Дину Аверину с рекордным 18-м чемпионством

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

«Молодец! Поздравляю с таким большим достижением», — сказала Роднина «СЭ».

23-летняя россиянка заняла первое место, набрав по итогам четырех упражнений 108,400 балла. Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в японском Китакюсю.