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Солдатова написала о завершении карьеры: «Мне 22, впереди много интересного»

Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в Instagram рассказала о завершении карьеры и о планах на будущее. В сентябре 2019 года гимнастка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова, после чего не попала на чемпионат мира.

«Сегодня на Шоу олимпийских чемпионов будет мой последний выход на ковер в статусе действующей спортсменки. Мне 22 и впереди у меня много всего интересного. Я поставила себе много амбициозных целей и буду делать все, чтобы их добиться!» — написала Солдатова.

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