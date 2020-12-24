Солдатова написала о завершении карьеры: «Мне 22, впереди много интересного»

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в Instagram рассказала о завершении карьеры и о планах на будущее. В сентябре 2019 года гимнастка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова, после чего не попала на чемпионат мира.

«Сегодня на Шоу олимпийских чемпионов будет мой последний выход на ковер в статусе действующей спортсменки. Мне 22 и впереди у меня много всего интересного. Я поставила себе много амбициозных целей и буду делать все, чтобы их добиться!» — написала Солдатова.