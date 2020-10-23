Сестры Аверины выступят на 2-м международном онлайн-турнире по художественной гимнастике

Многократные чемпионки мира и Европы Арина и Дина Аверины выступят за сборную России по художественной гимнастике на втором международном онлайн-турнире, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.

«В онлайн-турнире, который пройдет 28 октября, предполагается участие гимнасток из 10 стран. Планируется, что от России на этом старте выступят Арина и Дина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Мария Сергеева, Анастасия Симакова, Александра Скубова, Софья Агафонова и Ольга Карасева. На турнир также заявлены сборная России в групповых упражнениях и юниорки», — цитирует ТАСС представителя федерации.

Российские гимнастки будут выступать во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.