Сестры Аверины пропустят чемпионат России

Лидеры сборной России по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины не выступят на чемпионате страны, который стартует в понедельник, информирует ТАСС.

Чемпионат России по художественной гимнастике пройдет в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 22 февраля по 4 марта. С 19 по 21 февраля там же проходил этап «Гран-при».

На этапе «Гран-при» в Москве Дина первенствовала в упражнениях с мячом и лентой, Арина — в упражнении с обручем.