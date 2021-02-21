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Сестры Аверины пропустят чемпионат России

18:01
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Лидеры сборной России по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины не выступят на чемпионате страны, который стартует в понедельник, информирует ТАСС.

Чемпионат России по художественной гимнастике пройдет в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 22 февраля по 4 марта. С 19 по 21 февраля там же проходил этап «Гран-при».

На этапе «Гран-при» в Москве Дина первенствовала в упражнениях с мячом и лентой, Арина — в упражнении с обручем.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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